Dzięki badaniom po latach dowiedzieliśmy się, co tuż przed śmiercią zjadł słynny "człowiek lodu". Ötzi, bo tak też go nazywano, był prawdziwym łakomczuchem. Jego mumię zamrożoną w tyrolskim lodowcu na pograniczu Włoch i Austrii znaleźli na wysokości 3210 m turyści z Niemiec we wrześniu 1991 roku. "Człowiek lodu" żył 5300 lat temu. Naukowcy już wcześniej ustali, że Ötzi został trafiony włócznią i wykrwawił się na śmierć. Teraz dodają, że tuż przed śmiercią zjadł obfity posiłek, składający się z surowego mięsa kozicy górskiej. To ich zdaniem oznacza, że nie zdawał sobie sprawy z czyhającego niebezpieczeństwa.

