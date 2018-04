Po trzech latach prac wykopaliskowych szwedzcy archeolodzy opublikowali dowody na to, że w niewielkiej wiosce Sandby Borg w V wieku doszło do brutalnej masakry. Zabici zostali wszyscy mieszkańcy. Najprawdopodobniej padli ofiarą łowców skarbów.

/ foto. kalmarlansmuseum.se /

Archeolodzy ze Szwecji zdobyli dowody na to, że 1500 lat temu doszło do masakry mieszkańców wioski Sandby Borg. Była to bogata jak na tamte czasy osada z murami obronnymi.

Jej mieszkańcy zginęli w swoich domach lub na ulicach w trakcie próby ucieczki przed oprawcami. Nie mieli szans. Wioska leży na wyspie Olandia, woda odcięła im drogę ucieczki.

/ foto. kalmarlansmuseum.se /

Przy niektórych szczątkach znaleziono piękną biżuterię i rzymskie monety, jakby ludzie próbowali ratować nie tylko swoje życie ale i dobytek. Może świadczyć to o tym, że padli ofiarą okrutnych rabusiów.

/ foto. kalmarlansmuseum.se /

Naukowców najbardziej intryguje fakt, że o masakrze w Sandby Borg nie ma ani jednej wzmianki ani w przekazach ustnych ani spisanych.

Jakby nad tym, co się wydarzyło, ciążyło tabu. O masakrze milczano przez stulecia. Nie było ocalałych. Nie oszczędzono nawet dzieci. Nie wiadomo też, kim byli okrutni łowcy skarbów - powiedział Ludwig Papmehl-Dufay, kierownik zespołu archeologów, prowadzących badania.

Dlatego naukowcy chcą latem wrócić do badań.

(j.)