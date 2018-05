Skradziony prawie 50 lat temu w Palermo przez cosa nostra obraz Caravaggia "Pokłon pasterzy ze świetym Wawrzyńcem i Franciszkiem" został pocięty na kawałki po to, by można go było sprzedać - takie są ustalenia komisji włoskiego parlamentu ds. walki z mafią.

Parlament Włoch (zdjęcie ilustracyjne) /ETTORE FERRARI /PAP/EPA

