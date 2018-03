"Architektura nie jest oddzielną od społeczeństwa dziedziną. Architektura ma dawać ludziom zdrową przestrzeń do życia, szczególnie w zasmogowanych polskich miastach" - uważa jeden z najsłynniejszych polskich architektów Romuald Loegler.

Jeszcze do niedzieli można oglądać wystawę , "Romuald Loegler. Tworzenie architektury" w krakowskim Pałacu Sztuki przy Placu Szczepańskim.



Myślą przewodnią zaprezentowanych na wystawie prac jest przekonanie, że żadne dzieło architektoniczne nie powstaje bez kreatywnego i intuicyjnego wysiłku, mozolnej podróży od "wolnych" myśli do skonsolidowanej formy - podkreślają organizatorzy wystawy.



Polski architekt Romuald Loegler pytany przez reportera RMF FM, czy dzisiejsza architektura może walczyć ze smogiem, odpowiada:



Wszystko, co wiąże się ze smogiem, odbija się na zdrowiu fizycznym, bo to się przekłada na zdrowie psychiczne. Stany napięć, zdenerwowania, które są wywołane chorobami, przekładają się na jakość życia generalnie. I dlatego ta architektura ma takie ważne znaczenie, żeby była rozumiana przez społeczność, która powinna postawić żądania wobec polityków, architektów, urbanistów, stawiania rozstrzygnięć, które służą człowiekowi, a nie są tylko popisami, stawianiem pomników.

Posłuchajcie całej rozmowy z architektem: