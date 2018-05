W miejscu, do którego nieliczny mają dostęp, w warsztatach firmy Chopard niedaleko Genewy, powstaje statuetka. Jest ona obiektem pożądania niejednego artysty. Przyglądamy się procesowi powstawania Złotej Palmy.

40 godzin pracy najlepszych jubilerów zajmuje wyprodukowanie jednej Złotej Palmy. Wszystko zaczyna się od ogrzania wosku do temperatury ok. 70 stopni Celsjusza i przelaniu go do formy palmy. Po ochłodzeniu wosk jest ekstrahowany. Następnie palma jest montowana na woskowym pręcie. Przy użyciu lutownicy uzyskuje się odpowiedni kształt przypominający gałązkę. Dalej produkt jest umieszczany w naczyniu do formowania, następnie jest pokrywany ognioodpornym cementem żaroodpornym, a później umieszczony w piecu rozgrzanym do temperatury 760 stopni.



W piecu powłoka twardnieje pozostawiając jedynie odcisk formy. Forma jest umieszczona w komorze próżniowej, później 120 gramów złota z Kolumbii topi się i wlewa do palmy. Po odlaniu palmę włada się do kubła zimnej wody, gdzie odpadają zbędne powłoki.



Następnie przychodzi czas na szlifowanie i czyszczenie. Po zakończeniu końcowego polerowania przeprowadzana jest niezwykle drobiazgowa kontrola.





(nm)