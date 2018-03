Tomasz Chada, jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce, zmarł w szpitalu psychiatrycznym w wieku 39 lat. Tragiczne informacje potwierdziła jego wytwórnia, Step Records. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci artysty.

"W nocy z soboty na niedzielę (z 18 na 19 marca - przyp. red.) zmarł Tomasz Chada, wieloletni reprezentant Step Records, a przede wszystkim nasz Przyjaciel. Pogrążeni w smutku, prosimy o okazanie szacunku Rodzinie Tomka w tym bardzo trudnym czasie. Ekipa Step Records" - czytamy na oficjalnym profilu wytwórni oraz na oficjalnym profilu rapera (pisownia oryginalna).

Jak podała katowicka "Gazeta Wyborcza", Chada w środę 14 marca trafił do szpitala w Mysłowicach z bardzo poważnym urazem kręgosłupa. Obrażeń doznał po tym, jak wyskoczył z okna na trzecim piętrze. Według nieoficjalnych informacji raper był pod wpływem środków odurzających.

Dzień później wytwórnia Chady potwierdziła, że jego wszystkie koncerty zostają odwołane (w ramach trasy zagrał jedynie trzy koncerty, w tym jeden jako support The Game'a w warszawskiej Progresji).



"Wszystkie koncerty w ramach 'Recydywista Tour' nie odbędą się ze względu na stan zdrowia rapera. Chada przebywa aktualnie w szpitalu pod opieką lekarzy. Będziemy informować o ewentualnych zmianach w sytuacji" - można było przeczytać w oficjalnym oświadczeniu Step Records.

Według relacji "GW" raper w niedzielę (18 marca) wszczął w placówce awanturę i zaczął niszczyć sprzęt szpitalny. Do Chady wezwano policję, jednak ten wciąż był agresywny. W końcu zdecydowano o przewiezieniu go do szpitala psychiatrycznego w Rybniku. Raper zmarł tam na izbie przyjęć. Wszczęto śledztwo w sprawie jego śmierci.



Prowadzimy je pod kątem niedopełnienia obowiązków i ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji, a także pracowników szpitali w Mysłowicach oraz Rybniku - powiedziała prokurator Joanna Smorczewska "Wyborczej".



Na zaplanowanej trasie koncertowej raper miał promować wydany w 2017 roku album "Recydywista", stworzony wspólnie z producentem RX.



Płyta ukazała się cztery miesiące po wyjściu Chady z więzienia (trafił tam w 2012 roku za napaść i pobicie, w innej sprawie skazano go dodatkowo na dwa lata za kradzież i posługiwanie się dokumentami innej osoby).

Tomasz Chada urodził się w Warszawie 24 sierpnia 1978 roku.

Jego debiutancki album "Proceder" ukazał się dopiero w 2009 roku. Chada był jednak aktywny na polskiej scenie hiphopowej był od drugiej połowy lat 90. Pierwszy numer "W-WA" nagrał w wieku 17 lat. Rok później pojawił się gościnnie na kultowym albumie Molesty "Skandal".

Łącznie raper wydał sześć solowych albumów studyjnych, z czego trzy z nich pokryły się złotem ("WGW", "Jeden z was", "Syn Bogdana"), a jeden platyną ("Efekt porozumienia").

Na swoim koncie Chada miał także wspólny krążek z Pihem ("O nas dla was" z 2003 roku) oraz z Bezczelem i ZBUK-iem ("Kontrabanda: brat bratu bratem" z 2015 roku).

W trakcie całej swojej kariery raper miał okazję współpracować z najważniejszymi i najpopularniejszymi przedstawicielami gatunku: DJ 600V, Peją, Warszafskim Deszczem, Wzgórzem Ya-Pa 3, Sokołem, WWO, HiFi Bandą, Fu, Sobotą, Donatanem, Kaenem, Hukosem i duetem WhiteHouse.

Jego gościnne zwrotki usłyszeć było można m.in. na składankach "Hiphopowy raport z osiedla 2000", "Kodex 2: Proces", "Prosto Mixtape Deszczu Strugi", "Kodex 4" oraz "Step Records: Rap najlepszej marki".