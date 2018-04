Nie żyje aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna oraz wykładowczyni Warszawskiej Szkoły Filmowej Elżbieta Słoboda. Miała 59 lat.

Elżbieta Słoboda była absolwentką nowojorskiej Actors Studio Drama School i wykładowcą techniki aktorskiej ("metody" programu Actors Studio) w Warszawskiej Szkole Filmowej. Miała na swoim koncie wiele ról - głównie telewizyjnych.



Słoboda debiutowała w 1984 r. w serialu kryminalnym "07 zgłoś się". Później widzowie mogli ją oglądać m.in. w "Klanie", "Szpilkach na Giewoncie" oraz w serialach "Samo życie" i "Usta usta".