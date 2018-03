W Warszawie wręczono po raz ósmy MocArty RMF Classic. Słuchacze stacji wybrali swoich faworytów w czterech kategoriach: Człowiek Roku, Wydarzenie Roku, Muzyka Filmowa Roku i Rzecz z Klasą. Wręczono też nagrodę specjalną Bo wARTo!

21:52

W kategorii Wydarzenie Roku nagrodzony został Sukces filmu "Twój Vincent" Doroty Kobieli i Hugh Welchmana.





21:45

Także Janusz Gajos wyjdzie z dzisiejszej gali ze statuetką.









21:39

Jakub Gierszał laureatem nagrody Bo wARTo! Ostatnio widzieliśmy go w takich filmach jak "Pokot", "Zgoda", "Między słowami" i "Najlepszy".









21:18

Jan A.P. Kaczmarek z wyróżnieniem specjalnym!









21:15



Wiemy już, kto otrzymał statuetkę w kategorii Człowiek Roku. To Joanna Sułkowska - polska fizyk i chemik, doktor habilitowana nauk chemicznych. Specjalizuje się w biofizyce białek oraz biofizyce molekularnej i teoretycznej. Doceniona za prace nad "zaplątanymi" białkami. Rozszyfrowanie ich tajemnic może przynieść przełom w leczeniu choroby Alzheimera czy Parkinsona. Na co dzień kieruje Interdyscyplinarnym Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych działającym na Uniwersytecie Warszawskim przy Centrum Nowych Technologii oraz Wydziale Chemii. W roku 2017 została wybrana przez UNESCO jednym z "naukowców, którzy mogą zmienić świat". Dr hab. Joanna Sułkowska wraz z 14 młodymi badaczkami z całego świata znalazła się na liście "International Rising Talents", gdzie została wyróżniona w kategorii osób poszukujących nowych źródeł leków.





21:11

A tak wygląda gala MocArtów od kulis :)









21:01

Antoni Komasa-Łazarkiewicz ze statuetką MocArta!









20:51

Kolejna statuetka przyznana!









20:48

Ciekawostka - Antoni Komasa-Łazarkiewicz przyznał, że statuetka MocArta jest dla niego prezentem urodzinowym - artysta przyszedł na świat 38 lat temu.





20:42

Nagrodzoną muzykę do "Pokotu" można usłyszeć m.in. w zwiastunie, który przypominamy poniżej.





20:40

Pierwsza statuetka wręczona - Antoni Komasa-Łazarkiewicz został nagrodzony za muzykę do "Pokotu".









20:37

Kolejne zdjęcia z gali - wśród gości są m.in. Kayah i Jan A.P. Kaczmarek









20:21

Zanim poznamy pierwszego laureata, czas na część artystyczną.









20:12

Co wyjątkowego jest w gali MocArtów RMF Classic? Fantastyczne jest w tej gali to, że jest tak po prostu, bez jakiegoś nadęcia, bez bąbli w nosie, jest po prostu i to jest cudne - podkreśliła w rozmowie z naszym dziennikarzem aktorka Danuta Stenka.





20:08

Jak relacjonuje nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz, pierwsza statuetka tego wieczoru trafi do twórców najlepszej muzyki filmowej. Nominowani w tej kategorii to:



Alexandre Desplat - Kształt wody, Decca Records, 2017 r.



Antoni Komasa-Łazarkiewicz - Pokot, 2017 r.



Daniel Pemberton - Król Artur, Sony Music, 2017 r.



Max Richter - Taboo, Studio Richter/Deutsche Grammophon, 2017 r.



Łukasz Targosz - Magiczna Zima Muminków, 2017 r.



Hans Zimmer/Benjamin Wallfisch - Dunkierka, Sony Music, 2017 r.

20:04

Oto galeria, w której zbieramy zdjęcia z dzisiejszej gali.









19:56

Na gali jest nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Słuchajcie jego relacji w wieczornych Faktach RMF FM!









19:53

Na gali MocArtów pojawił się m.in. Janusz Gajos. Jest też Danuta Stenka i Andrzej Mleczko.









19:41

Na gali jest doskonale znana słuchaczom RMF Classic Magdalena Miśka-Jackowska.









19:35



Czekając na pierwszych zwycięzców przypominamy nominowanych w kategorii Człowiek Roku. Są nimi:



Łukasz Palkowski - reżyser filmu "Najlepszy" i Jerzy Górski - jego bohater.



Jacek Dukaj



Adam Zagajewski



Joanna Sułkowska



Szymon Nehring







19:28