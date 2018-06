Andrzej Sapkowski, twórca serii powieści o wiedźminie Geralcie, kończy 70 lat. "Jeżeli cokolwiek w uniwersum "Wiedźmina" jeszcze popełnię, a mam taki zamiar, to będzie to coś typu prequel" - zapowiedział w kwietniu w trakcie spotkania z fanami podczas Warsaw Comic Con.

Andrzej Sapkowski rodził się 21 czerwca 1948 r. w Łodzi, gdzie mieszka do dzisiaj. Od 2008 r. jest honorowym obywatelem tego miasta. Studiował handel zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim, długo pracował w firmie "Skórimpex". To czytelnicy dostrzegli w stworzonym przez niego Wiedźminie, Geralcie z Rivii, kultowego bohatera. Dla krytyków literackich Sapkowski długo pozostawał niezrozumiałym fenomenem, łódzkim handlowcem z branży futrzarskiej i tekstylnej, który niespodziewanie wdarł się na szczyty list bestsellerów i to nie tylko w Polsce.



Sapkowski zaczął pisać w wieku czterdziestu lat, jak sam mówi, "z potrzeby odreagowania rzeczywistości". Geralt zjawił się po raz pierwszy w opowiadaniu nadesłanym na drugi literacki konkurs "Fantastyki", w grudniu 1986 r. Czterdziestoletni autor miał już na koncie zwycięstwa w różnorodnych konkursach literackich, m.in. na opowiadanie o tematyce wędkarskiej. Czytelnicy "Fantastyki" od razu poznali się na tej literaturze i domagali się następnych opowiadań. Jeden przysłał nawet tysiąc ówczesnych złotych z prośbą o przekazanie nagrody autorowi (egzemplarz "Fantastyki" kosztował wówczas 80 zł).

Opowiadanie "Wiedźmin" nadesłane na konkurs miesięcznika "Fantastyka" przyniosło Sapkowskiemu główną nagrodę. Stało się początkiem najpierw cyklu opowiadań o wiedźminie Geralcie, a potem sagi z tym bohaterem w roli głównej.

Kim jest Geralt z Rivii?

Andrzej Sapkowski / Paweł Kula / PAP

Geralt Sapkowskiego to postać bliska współczesnemu czytelnikowi emocjonalnie - skomplikowana i niejednoznaczna. Białowłosy mutant używający eliksirów i zaklęć, które dają w walce nadludzką sprawność, pogromca potwornych strzyg, wampirów i wilkołaków, ale jednocześnie pełen goryczy, świadomy swej odmienności, często przeżywający kryzys swego powołania.



W 2002 r. ukazał się pierwszy tom historycznej trylogii Sapkowskiego rozgrywającej się w czasach Husytów na Śląsku "Narrenturm", a później tomy kolejne: "Boży wojownicy" i "Lux perpetua". W 2013 r. ukazał się długo wyczekiwany "Sezon burz" - kolejna powieść z cyklu o Wiedźminie, która nie była jednak bezpośrednią kontynuacją kończącego serię tomu "Pani jeziora". Opisywane w niej wydarzenia rozgrywają się przed opisanymi w opowiadaniu "Wiedźmin". Na podstawie książki zrealizowano dwudziestogodzinne słuchowisko radiowe, w którym udział wzięło ponad osiemdziesięciu aktorów, m.in. Krzysztof Gosztyła, Krzysztof Banaszyk, Anna Dereszowska i Adam Ferency.





Jego książki zostały przetłumaczone na blisko dwadzieścia języków

Michał Żebrowski zagrał Geralta w filmie i serialu w reżyserii Marka Brodzkiego / Bartłomiej Zaranek / TVP/PAP





Sapkowski jest najczęściej po Lemie tłumaczonym polskim autorem fantastyki. Jego książki zostały przetłumaczone na blisko dwadzieścia języków. Szczególną popularnością jego proza cieszy się w Czechach i Rosji.



Na podstawie jego literatury powstały: komiks Wiedźmin (6 zeszytów w latach 1993-95), film pełnometrażowy i serial telewizyjny "Wiedźmin", gra fabularna "Wiedźmin: Gra Wyobraźni". Według cyklu wiedźmińskiego powstała seria komputerowych gier RPG.

W maju 2017 r. serwis Netflix zapowiedział nakręcenie serialu osadzonego w świecie Wiedźmina.



(mn)