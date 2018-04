Do sieci trafił zwiastun kręconego w Krakowie thrillera "Dark Crimes". Głównego bohatera tego obrazu zagrał Jim Carrey. Na ekranie zobaczymy też m.in. Roberta Więckiewicza, Agatę Kuleszę, Piotra Głowackiego, Zbigniewa Zamachowskiego i Annę Polony.

"Dark Crimes" to thriller psychologiczny inspirowany artykułem Davida Granna zamieszczonym w 2008 roku w New Yorkerze. Dotyczył on zabójstwa biznesmena, za które skazany został autor książki "Amok". O tej samej sprawie opowiedziała w swoim filmie "Amok" Kasia Adamik.



Film kręcony był w Krakowie pod koniec 2015 roku. Oprócz Carreya w obsadzie są takie zagraniczne gwiazdy jak m.in. Charlotte Gainsbourg i Marton Csokas. Reżyserem jest Alexandros Avranas, a za zdjęcia odpowiada Michał Englert.

Na razie nie wiadomo, kiedy film trafi do polskich kin.