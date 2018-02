Czekaliśmy na tę wiadomość 11 lat! To już informacja potwierdzona! Grupa The Rolling Stones 8 lipca tego roku wystąpi w Warszawie na PGE Narodowym. Tak, jak obiecali, Stonesi wracają do swojego naturalnego środowiska, jakim jest scena, by zagrać serię spektakularnych koncertów w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemczech, Czechach i – co dla nas najważniejsze – również u nas. Patronem medialnym koncertu jest RMF FM.

Druga część tournee "Stones - No Filter", będzie kontynuacją cieszącej się ogromną popularnością trasy, jaką Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts i Ronnie Wood odbyli w Europie jesienią 2017 roku.



Stonesi uraczą nas żelaznym zestawem klasyków takich, jak "Satisfaction", "Paint It Black", "Jumpin Jack Flash", "Tumbling Dice", "Doom & Gloom" czy "Brown Sugar", dodając do każdego z koncertów garść zaskakujących utworów z przebogatej dyskografii zespołu. Jak zwykle w przypadku The Rolling Stones, koncerty będą miały spektakularną oprawę wizualną i produkcyjną.

To wielka radość grać w tym zespole. Ani myślimy przestawać, tak naprawdę dopiero się rozkręcamy!" - zapewnia Keith Richards.

Ta część trasy "No Filter" jest dla nas szczególnie ważna, nie możemy się już doczekać powrotu na scenę i ponownego spotkania z fanami. To ekscytujące, że zagramy w miejscach, gdzie dawno nas nie było i na zupełnie nowych obiektach, takich jak Old Trafford czy London Stadium - podkreśla Mick Jagger.

Nasza publiczność jest spoiwem, które trzyma nas razem. Nie do opisania jest ta chwila, gdy kończymy koncert, a ludzi ogarnia szaleństwo - dodaje Charlie Watts.

Kiedy patrzę ze sceny na morze ludzkich głów, widzę same uśmiechy na twarzach. Robi mi się ciepło na sercu, że dajemy ludziom tyle radości. Muzyka uszczęśliwia zarówno mnie, jak i naszych fanów, to jest zaraźliwe - mówi Ronnie Wood.



Trasa "Stones - No Filter", produkowana przez Concerts West/AEG Presents rozpocznie się 17 maja w Dublinie. Potem zespół zawita do Wielkiej Brytanii, by zagrać w Londynie (dwukrotnie), Manchesterze, Edynburgu i Cardiff, a następnie w Berlinie, Marsylii, Stuttgarcie, Pradze oraz w Warszawie.

Pełna lista koncertów:

17.05 DUBLIN - CROKE PARK

22.05 LONDYN - LONDON STADIUM

05.06 MANCHESTER - OLD TRAFFORD FOOTBALL STADIUM

09.06 EDYNBURG - BT MURRAYFIELD STADIUM

15.06 CARDIFF - PRINCIPALITY STADIUM

19.06 LONDYN - TWICKENHAM STADIUM

22.06 BERLIN - OLYMPIC STADIUM

26.06 MARSYLIA - ORANGE VELODROME

30.06 STUTTGART - MERCEDES BENZ ARENA

04.07 PRAGA - LETNANY AIRPORT

08.07 WARSZAWA - PGE NARODOWY

Jak i gdzie kupić bilety?

Przedsprzedaż biletów na warszawski koncert The Rolling Stones rozpocznie się w czwartek, 1 marca, o godz. 10:00. Uwaga! Wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.eventim.pl

Do otwartej sprzedaży bilety trafią w piątek, 2 marca, o godz. 10:00.

W sprzedaży dostępna będzie również limitowana seria pakietów VIP, składających się z biletów do najlepszych sektorów - łącznie z absolutnie ekskluzywnym No Filter Pit - wysokiej jakości unikatowych plakatów oraz kolekcji gadżetów związanych z zespołem.



Więcej informacji na oficjalnej stronie zespołu: www.rollingstones.com

Powrót nad Wisłę po 11 latach!

Dla Stonesów będzie to czwarta wizyta w Polsce. Ostatni raz w kraju nad Wisłą zagrali w 2007, a poprzednio w 1998 r. Po raz pierwszy zawitali do Polski w 1967 r. W pierwszych rzędach Sali Kongresowej zasiedli wtedy przedstawiciele komunistycznej władzy. Na zewnątrz było ze dwa tysiące dzieciaków, które nie mogły zobaczyć koncertu z powodu tych ludzi - wspominał Keith Richards. O tamtym koncercie i jego okolicznościach do dziś krążą legendy.

Grupa wciąż jest w świetnej formie! Świadczy o tym m.in. nagroda Grammy przyznana za album "Blue & Lonesome" (2016) oraz znakomicie przyjęty przez krytyków i publiczność film "Olé Olé Olé!", dokumentujący południowoamerykańskie tournee Stonesów i ich pierwszy w historii koncert na Kubie.



Panowie! Czekamy na Was w Polsce!



