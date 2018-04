W wieku 28 lat zmarł Tim Bergling, szwedzki DJ i producent muzyczny znany pod pseudonimem Avicii. O śmierci artysty poinformowała jego agentka Diana Baron.

"Rodzina jest zdruzgotana. Prosimy o poszanowanie jej prywatności w tym trudnym czasie. Nie będzie kolejnych oświadczeń w tej sprawie" - poinformowała agentka artysty.



Tim Bergling zmarł w Maskacie, stolicy Omanu. Na razie nie ma informacji o przyczynach i okolicznościach jego śmierci.

Avicii na zdj. z 2016 roku / JOSE SENA GOULAO / PAP/EPA

Avicii był znany m.in. dzięki takim utworom jak "Hey Brother", "Waiting For Love", "Wake Me Up".

