Wypadek na Górze św. Anny w województwie opolskim. Grupa harcerzy chciała tam uczcić pamięć Powstańców Śląskich. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Jeden z opiekunów grupy dolał paliwa do palącego się znicza. Doszło wtedy do pożaru. Poparzonych zostało dwoje opiekunów i czworo dzieci.



Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał jedną z poszkodowanych osób do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.



Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.





