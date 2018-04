Zuchwałe włamanie do sklepu w Gierałtowicach na Śląsku. Złodzieje staranowali tam drzwi samochodem. Napastników szuka policja.

Zdj. z miejsca zdarzenia / Gorąca Linia RMF FM /

Łupem złodziei padły papierosy i alkohol. Napad był około 4 nad ranem. Złodzieje podjechali przed sklep samochodem i tyłem staranowali drzwi. Po kradzieży szybko uciekli.



Wiadomo, że napastników było dwóch. Obaj byli zamaskowani. Co ciekawe, dwa podobne napady i - i to mniej więcej o tej samej porze - wydarzyły się dziś w dwóch innych miastach Śląska. W jednym z nich do włamania tez użyto samochodu, w drugim złodzieje wykorzystali łom.



Na razie nie wiadomo, czy policja będzie łączyć te napady.