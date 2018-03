Trudny wieczór kierowców na polskich autostradach. Do karambolu doszło na A2 w Baranówce. Zamknięta jest dolnośląska A4 po wypadku ciężarówki, z której wypadły pojemniki z farbą. Częściowo zablokowany jest też ruch na autostradzie A1 w okolicach Zabrza.

Do karambolu doszło na autostradzie A2 w Baranówce między węzłami Łódź Północ i Łowicz. Zderzyły się cztery samochody, pięć osób zostało rannych. Wstrzymany jest ruch w stronę Warszawy.



W obu kierunkach zamknięta jest autostrada A4 na Dolnym Śląsku - między węzłami Wrocław-Wschód i Brzezimierz. Do wypadku doszło na pasie w stronę Katowic. Jak informujecie nas na Gorącą Linię RMF FM, przewróciła się tam ciężarówka, z której wypadły pojemniki z farbą.



Częściowo zablokowany jest ruch na autostradzie A1 w okolicach Zabrza. Po wystrzale opony ciężarówka, jadąca A1 na północ, przebijając bariery przecięła pas rozdzielający jezdnie, przejechała na jezdnię prowadzącą na południe, w kierunku Ostrawy, i przewróciła się na bok. Tir po wypadku stanął w płomieniach. Strażacy ugasili już pożar, ale wciąż nie usunięto ciężarówki z drogi, potrzeba do tego ciężkiego sprzętu. Do czasu przywrócenia ruchu policja kieruje kierowców objazdem drogą krajową nr 78.

Kierowca ciężarówki trafił do szpitala. Według informacji uzyskanej przez policję, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

