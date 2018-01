Paraliż obwodnicy Trójmiasta - alarmujecie na Gorącej Linii RMF FM. Policja zamknęła wjazd na obwodnicę od strony Chyloni w kierunku Gdańska. Fatalne warunki do jazdy także w woj. kujawsko-pomorskim, w Wielkopolsce, na Śląsku, w Małopolsce oraz na Mazowszu.

Sparaliżowana obwodnica Trójmiasta / Gorąca Linia RMF FM

Od godz. 15 przez blisko trzy godziny w Trójmieście padał śnieg. Obwodnica Gdyni została zamknięta. Powodem były tiry. Początkowy fragment drogi prowadzi pod górę, dlatego wiele ciężarówek ma problem z podjazdem.

Tiry stoją na prawym pasie. Ruch odbywa się tylko lewym. Kłopoty są na całej długości tej trasy. W Gdańsku stoi obwodnica południowa i węzeł Gdańsk Południe, a także dalsza trasa do węzła Kowale, w kierunku Gdyni.



Bardzo źle jeździ się też po drogach w woj. kujawsko-pomorskim i na Mazowszu - m.in. na drodze krajowej nr 62 z Płocka do Włocławka. Ledwo co widać - alarmuje nasz słuchacz. W Wielkopolsce ślisko jest na S5 z Poznania na Bydgoszcz. Szklanka także na drodze krajowej nr 11 przed Chodzieżą.



Fatalne warunki także na S8 Białystok - Warszawa. Jechałem 40 km z Białegostoku do Zambrowa i ani jednej piaskarki nie widziałem - skarży się nasz słuchacz.

Zamieć też na autostradzie A4 między Tarnowem a Dębicą. Nie widać pasów, nie wiadomo, czy człowiek jedzie jeszcze autostradą, czy poboczem. Jak pierwsza osoba wjedzie do rowu, to reszta pojedzie za nim, bo wszyscy jadą za światłami - taki telefon dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.



