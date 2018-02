W Chorzowie doszło do awarii ciepłowniczej - taki sygnał dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Jak ustaliła nasza reporterka, zimne kaloryfery maja mieszkańcy ul. Kopalnianej - to ok. 250 osób.

Zdj. ilustracyjne /Monika Kamińska /Archiwum RMF FM

REKLAMA