Ratownicy GOPR-u uratowali pięcioro turystów, którzy zagubili się w szczytowych partiach Babiej Góry. Akcja trwała kilka godzin. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Odnalezieni turyści to dwie kobiety i trzech mężczyzn w wieku od 25 do 36 lat. Są wychłodzeni, ale nie mają odmrożeń i nic poważnego im się nie stało. Zeszli z ratownikami do Przełęczy Krowiarki.



Po zdobyciu Babiej Góry turyści zabłądzili i nie potrafili znaleźć drogi powrotnej.

W rejonie Babiej Góry obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

