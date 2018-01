​Pozdrawiam Polonię, kibiców o polskich korzeniach i naszych amerykańskich przyjaciół - zwrócił się w sobotę do uczestników "Polskiej Nocy" w NBA prezydent Andrzej Duda. Przy okazji meczu Washington Wizards - Brooklyn Nets po raz siódmy odbędzie się organizowana przez Marcina Gortata "Polska Noc" w NBA. Goście zaproszeni przez pochodzącego z Łodzi koszykarza przybliżą Amerykanom polską kulturę. W trakcie meczu wystąpią także polskie cheerleaderki. Będą też zwycięzcy wakacyjnych obozów organizowanych przez jego fundację.

Z Warszawy, stolicy Polski, pozdrawiam wszystkich zebranych dziś w Waszyngtonie - w biało-czerwonej Capital One Arena. Pozdrawiam Polonię, kibiców o polskich korzeniach i naszych amerykańskich przyjaciół - powiedział w nagraniu zamieszczonym w sobotę w internecie prezydent Andrzej Duda do uczestników i obserwatorów sobotniego meczu, któremu towarzyszy Polish Heritage Night.



Duda złożył podziękowania inicjatorowi akcji Marcinowi Gortatowi. To fantastyczna inicjatywa i popieram ją całym sercem - dodał prezydent.



Jak przypomniał, Polska świętuje właśnie setną rocznicę odzyskania niepodległości. Doskonale pamiętamy, że w 1918 roku naród amerykański okazał się naszym prawdziwym przyjacielem, a prezydent Woodrow Wilson zażądał utworzenia państwa polskiego w programie pokojowym "14 punktów". To pomogło nam zwyciężyć w naszej walce o wolność. Dziś także Polska i Stany Zjednoczone, ramię w ramię, stoją na straży bezpieczeństwa naszego kraju i Sojuszu Północnoatlantyckiego - dodał Duda.



Gorąco pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. A w szczególności gości specjalnych: naszych żołnierzy - weteranów misji w Iraku i Afganistanie - starszego chorążego sztabowego Piotra Maciejewskiego i plutonowego Michała Paćko. Wszystkim życzę świetnej zabawy i wielu wzruszeń - podkreślił.



Ministerstwo Obrony Narodowej przypomniało w tweecie, że Marcin Gortat kolejny raz zaprosił do USA polskich żołnierzy-weteranów na mecz i zorganizowany tzw. polski wieczór z NBA. W tym roku z Marcinem Gortatem oraz Polonią spotkają się weterani misji w Iraku i Afganistanie - napisano.

(ph)