​Były biskup Moguncji, kardynał Karl Lehmann zmarł w niedzielę rano w swym domu w Moguncji - poinformowała jego diecezja, na którą powołuje się agencja dpa. 16 maja skończyłby 82 lata. Jesienią ubiegłego roku przeszedł udar mózgu.

Kard. Karl Lehmann / ARNE DEDERT / PAP/EPA

Kardynał Lehmann był jednym z najpopularniejszych niemieckich duchownych.

Biskupem Moguncji - stolicy kraju związkowego Nadrenia-Palatynat w Niemczech Zachodnich - przestał być w maju 2016 roku po 33 latach sprawowania tego urzędu. Papież Franciszek przychylił się wówczas do jego prośby i zwolnił go z obowiązków ze względu na wiek.



Diecezja kard. Lehmanna obejmowała też Hesję; w obu landach mieszka 700 tys. katolików. Przez 21 lat, do roku 2008 był ponadto przewodniczącym Konferencji Episkopatu Niemiec. Dał się poznać jako zwolennik ekumenizmu.



Z okazji swoich 80. urodzin kard. Lehmann prosił o datki dla uchodźców.

(ph)