​Stany Zjednoczone już wkrótce, być może w czwartek, ogłoszą swe stanowisko w sprawie nałożenia ceł na stal i aluminium z Unii Europejskiej - poinformował w środę The Wall Street Journal, powołując się na własne źródła.

Należy się spodziewać, że decyzja USA o nałożeniu ceł na stal i aluminium z UE spotka się z odpowiedzią ze strony EU i wprowadzeniem ceł odwetowych na takie amerykańskie produkty jak np. motocykle, dżinsy a także na znany i ceniony amerykański Bourbon - podał WSJ.

Prezydent USA Donald Trump nałożył w marcu 25-procentowe cło na import stali i 10-procentowe na aluminium, ale zawiesił je w odniesieniu do UE do 1 czerwca.



Wcześniej w środę minister handlu USA Wilbur Ross skrytykował na konferencji OECD w Paryżu stanowisko UE w sprawie ceł na stal i aluminium, zakładające stałe wyłączenie Unii z ceł USA na te towary, jako warunek rozmów na temat ułatwień w handlu.



We wtorek unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem podtrzymała ofertę rozmów ze Stanami Zjednoczonymi na temat zacieśniania współpracy handlowej w określonych obszarach pod warunkiem stałego wyłączenia UE z ceł na stal i aluminium.



UE proponuje m.in. USA pogłębienie współpracy energetycznej, zwłaszcza jeśli chodzi o skroplony gaz ziemny (LNG).

"28" jest również gotowa rozmawiać na temat wzajemnej poprawy dostępu do rynku produktów przemysłowych, zwłaszcza samochodów i części samochodowych, a także na temat liberalizacji zamówień rządowych.

