Przerażająca scena rozegrała się przy jednej z ulic Mau - miasta w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh. Pyton niemal zadusił tam zaklinacza węży.

Wideo youtube

Do zdarzenia doszło podczas ulicznego występu. Pyton owinął się mocno wokół szyi zaklinacza węży. Nagle mężczyzna zemdlał.



Ludzie, którzy byli świadkami zdarzenia, przez chwilę wahali się, czy ta sytuacja nie jest elementem występu. Po chwili jednak przystąpiono do pomocy: udało się odsunąć węża na bok, a samego mężczyznę ocucić wodą. Trafił on do szpitala.



Independent