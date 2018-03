Mężczyzna, który zabił zakładników i popełnił samobójstwo w ośrodku dla weteranów w Kalifornii, cierpiał na zespół stresu pourazowego. Wiadomo, że służył w armii USA i był czterokrotnie odznaczony. Był też byłym pacjentem ośrodka, gdzie doszło do tragedii.

Sprawcą ataku w stanowym ośrodku dla weteranów Pathway Veterans Home w Yountville jest 36-letni Albert Wong, który za służbę otrzymał cztery medale, w tym medal z dwiema gwiazdkami kampanii w Afganistanie - wynika z danych ministerstwa obrony USA.

Wong przez trzy lata, do sierpnia 2013 roku, służył w piechocie. Przez rok, od 2011 do 2012 roku odbywał służbę w Afganistanie.



Ośrodek w Yountville jest największym ośrodkiem dla weteranów w USA i zajmuje się m.in. leczeniem traum pourazowych u byłych żołnierzy, weteranów z misji w Iraku i Afganistanie.



Uzbrojony Wong dostał się wczoraj niezauważony na przyjęcie dla odchodzących pracowników Pathway Veterans Home i wziął kilku zakładników, następnie kilku zwolnił.



Strzały rozległy się w piątek około godziny 10.30 czasu lokalnego po tym, jak Wong wszedł do ośrodka, ale później do godziny 18, gdy znaleziono ciała, nic nie było słychać. Nie było też kontaktu ani z napastnikiem ani z przetrzymywanymi trzema pracowniczkami ośrodka - podały władze, na które powołuje się agencja Associated Press.



Po kilku godzinach impasu, kiedy policja nie była w stanie nawiązać kontaktu ze sprawcą ataku, jego i zakładniczki znaleziono martwych. Ofiary śmiertelne to dyrektor programu leczenia traum pourazowych 48-letnia Christine Loeber, kierownik kliniczna 42-letnia Jennifer Golick i psycholog kliniczna 29-letnia Jennifer Gonzalez.



Te odważne kobiety były uznanymi profesjonalistkami, które poświęciły swoją karierę służbie weteranom naszego kraju, ściśle współpracując z tymi, którzy najbardziej potrzebują uwagi po wysłaniu do Iraku czy Afganistanu - oświadczył Pathway Veterans Home.



Na razie nie zostały wyjaśnione motywy działania sprawcy. Teść Jennifer Golick, cytowany przez AP powiedział, że ostatnio kazała ona usunąć Alberta Wonga z programu leczenia traum pourazowych. Zadzwoniła do męża, Marka, ok. godz. 10.30, żeby powiedzieć, że została wzięta jako zakładniczka przez byłego żołnierza - powiedział Bob Golick. I Mark nie miał już później od niej wieści.