Kobieta, która zmusiła córkę do poślubienia dużo starszego od niej mężczyzny, została uznana za winną przez sąd w Birmingham. Dziś ma usłyszeć wyrok. Jak zauważa BBC, to pierwszy w Wielkiej Brytanii wyrok skazujący od czasu wejścia w życie prawa zakazującego małżeństw w przymusu.



zdj. ilustracyjne / SHAHZAIB AKBER /PAP/EPA

Kobieta zmusiła 18-letnią córkę do wyjazdu do Pakistanu, by tam poślubiła starszego o 16 lat mężczyznę.

Lata temu, gdy dziewczynka miała 13 lat, była obiektem "kontraktu małżeńskiego". Została pozbawiona dziewictwa przez "narzeczonego" i zaszła w ciążę.

Po powrocie do Wielkiej Brytanii została odprowadzona przez matkę do kliniki aborcyjnej. Już wtedy przypadkiem nastolatki zainteresowali się pracownicy socjalni. Matka przekonywała ich wtedy, że ciąża córki jest efektem "potajemnej schadzki dwojga nastolatków".

Tuż po tym, jak dziewczyna skończyła 18 lat, matka wyjechała z nią do Pakistanu pod pretekstem odwiedzin u krewnych. Po przyjeździe na miejsce zmusiła szantażem zapłakaną córkę do podpisania dokumentów zatwierdzających małżeństwo. Groziła, że jeśli tego nie zrobi, spali jej paszport i dziewczyna nigdy nie wróci już do Wielkiej Brytanii.

Po zaślubinach 18-latka wróciła do kraju. Za namową przyjaciół i krewnych zebrała się na odwagę, by poskarżyć się służbom na swój los.



W 2014 roku wprowadzono w Wielkiej Brytanii prawo zakazujące przymuszania do zawarcia małżeństwa. Mimo to jest to pierwszy taki proces w tym kraju. Skala problemu jest olbrzymia. Miesięcznie służby dostają około 300 zgłoszeń o ofiarach przymusowych małżeństw.

(j.)