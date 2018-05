Około ćwierć miliona ludzi wzięło udział w sobotnich manifestacjach w całej Francji przeciwko polityce prezydenta Emmanuela Macrona. Przyszli oni na apel ok. 60 związków zawodowych, partii lewicowych i stowarzyszeń. W Paryżu manifestowało 80 tys. ludzi.

Emmanuele Macron / PAP/EPA/YURI KOCHETKOV /

Taką liczbę uczestników demonstracji we wschodniej części Paryża podała centrala związkowa CGT. Według policji było ich czterokrotnie mniej. Organizatorzy spodziewali się znacznie większej liczby, "zalewu ludzi", tymczasem w sobotę przyszło ich mniej niż na pierwsze "święto Macrona" 5 maja. Wtedy według związków manifestowało 100 tysięcy ludzi, a według policji - 40 tys.

Marsze i wiece w sobotę miały się odbyć - jak powiedział szef centrali związkowej CGT, Philippe Martinez - w co najmniej 160 francuskich miastach w ramach wspólnego protestu przeciwko polityce gospodarczej Macrona. Jego politykę organizatorzy manifestacji określają jako probiznesową i brutalną.



W Paryżu Martinez poradził prezydentowi, aby "wyjrzał przez okno i popatrzył na prawdziwe życie".



Związki oskarżają Macrona o wspieranie reform faworyzujących już i tak uprzywilejowane, najbogatsze warstwy społeczeństwa, zarzucają mu starania o likwidację usług publicznych i dopuszczenie do brutalnego traktowania przez policję mieszkańców biednych dzielnic.



W stolicy zmobilizowano do pilnowania spokoju ponad 1 500 policjantów, aby nie zakłócano oficjalnie odbywającego się protestu i nie prowokowano uczestników marszu, jak stało się poprzednim razem. Policja zatrzymała przed demonstracją i po niej 35 osób. Według policji część zatrzymanych miała w torbach "wyposażenie", którego można użyć do niszczenia mienia, oraz maski lub kominiarki, aby ukryć twarz.



Zatrzymano także, poza główną demonstracją, głównie młodych ludzi ubranych na czarno i z zakrytymi twarzami, którzy rozbili witrynę i niszczyli przystanek autobusowy. Policja użyła do ich rozproszenia gazu. Jeden funkcjonariusz trafiony kamieniem został lekko ranny.



W Marsylii przywódca skrajnie lewicowego ugrupowania Francja Nieujarzmiona Jean-Luc Melenchon przemawiając do tłumu zwrócił się wprost do Macrona: "W imię biednych, upokorzonych, bezdomnych i bezrobotnych, mówimy (panu) "dosyć, dosyć takiego świata".



To przesłanie "twardogłowy Macron musi usłyszeć" - mówił Melenchon. Wyliczył listę bolączek, takich jak braki personelu w szpitalach, ograniczenia przyjęć na uniwersytety, nieobecność policji w tzw. niebezpiecznych dzielnicach; wszystkie te sprawy tłumaczone są przez rząd brakiem środków na finansowanie potrzeb.



Nie wierzymy panu, ponieważ pan kłamie - powiedział Melenchon. Dodał, że rząd Macrona udzielił bogatym fiskalnych ulg na kwotę 4,5 mld euro, które można było zainwestować w szpitale. Kraj jest bogaty. I musi się (tym bogactwem) dzielić - podkreślił.



Macron twierdzi, że forsowane przez niego zmiany gospodarcze mają zwiększyć globalną konkurencyjność Francji. W piątkowym wywiadzie dla telewizji BFM powiedział, że protestującym nie uda się "zablokować" kraju". Żadne nieporządki mnie nie zatrzymają, a spokój powróci - zaznaczył francuski przywódca.



Związki w tym roku przeprowadziły już kilka strajków powszechnych, a pracownicy francuskich kolei państwowych SNCF prowadzą od kwietnia tzw. pełzający strajk przeciwko restrukturyzacji firmy i otwarciu jej na konkurencyjność.