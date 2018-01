​W ciągu 5-letniej kadencji parlamentu Włoch, rozwiązanego pod koniec grudnia przed nadchodzącymi wyborami, doszło do rekordowej liczby 566 zmian barw klubowych. Tylko w ostatnich dniach różne ugrupowania i kluby opuściło 20 deputowanych i senatorów. Ta polityczna wędrówka i rozstania z partiami oraz przejścia do innych to rezultat przegrupowań na scenie politycznej przed wyborami, rozpisanymi na 4 marca - tak w mediach komentowane jest to zjawisko, którego statystykę przedstawiło obywatelskie stowarzyszenie Openpolis z Rzymu.

Włoski parlament /CLAUDIO PERI/ANSA /PAP/EPA

REKLAMA