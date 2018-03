Policja na północy Włoch odebrała właścicielom psa dlatego, że za głośno szczekał i przeszkadzał ich sąsiadowi. Czworonóg trafił do schroniska, gdzie będzie oczekiwał na decyzję w swojej sprawie.

Zdj. ilustracyjne / PAP/EPA/Yves Lanceau /

Do zdarzenia, opisanego przez lokalne media, doszło w miejscowości Rovere della Luna w Trydencie, gdzie jeden z mieszkańców złożył skargę na zbyt głośne szczekanie psa swych sąsiadów.

Pies rasy owczarek z Maremmy został skonfiskowany przez policję i odwieziony do schroniska, gdzie ma przebywać do wydania decyzji przez sąd. Termin wyznaczono na koniec kwietnia.



Wcześniej właściciele otrzymali dwie grzywny w wysokości 70 i 154 euro za głośne szczekanie ich czworonoga. Bronią się zaś mówiąc, że ich sąsiad, który narzeka na hałas, mieszka w odległości 300 metrów od ich domu, a nikt inny, jak zauważają, nie uskarżał się na brak spokoju. Poza tym, dodają, owczarek noce spędzał w domu, a zatem nie było go słychać w dużej odległości.