​Prezydent Andrzej Duda powiedział w Seulu w rozmowie z prezydentem Korei Południowej Mun Dze Inem, że sprawa pokoju na Półwyspie Koreańskim jest dla Polski bardzo istotna a przestrzeganie prawa międzynarodowego to podstawowy warunek pokoju. Prezydent otrzymał także Honorowe Obywatelstwo miasta Seul. Duda podkreślił, że jest to wielki zaszczyt odebrać tytuł honorowego obywatela jednego z największych i najnowocześniejszych miast na świecie.

Andrzej Duda i Mun Dze In / KIM HEE-CHUL / POOL / PAP/EPA

Prezydent: Jesteśmy sojusznikami, Korea może tu liczyć na nasze wsparcie

Duda przybył do Seulu w czwartek przed południem miejscowego czasu z czterodniową roboczą wizytą. Swój pobyt prezydent RP rozpoczął od spotkania z prezydentem Republiki Korei. Duda zaznaczył podczas rozmów z Munem, że Polska od stycznia zasiada w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jako niestały członek.

Polski prezydent zapewnił południowokoreańskiego przywódcę, że "dla Polski absolutnie priorytetowe znaczenie ma przestrzeganie prawa międzynarodowego, co uważamy za warunek podstawowy pokoju". Jak mówił, Polska opowiada się też za tym, by zapobiegać konfliktom poprzez "wdrażanie procesów negocjacyjnych oraz poprzez stosowanie pokojowych instrumentów ich rozwiązywania".



Ponieważ wiem, że takie samo podejście jest realizowane w polityce pana prezydenta i Korei w związku z tym nie mam wątpliwości, że jesteśmy w tym zakresie sojusznikami i Korea może tu liczyć na nasze wsparcie - podkreślił Duda.



Prezydent zaznaczył, że Polska i Korea Płd. podpisały w 2013 roku umowę o specjalnym partnerstwie, a Korea Płd. jest w Polsce wielkim inwestorem. Jak mówił, takie firmy jak LG i Samsung są liczącym się pracodawcą w Polsce.



Andrzej Duda zaprosił Mun Dze Ina do Polski. Wyraził nadzieję, że wizyta będzie mogła dojść do skutku jeszcze w 2018 roku, a więc w roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj. A jeżeli nie - mówił Duda - Polska liczy, że do wizyty dojdzie do końca 2019 roku.



Prezydent Mun zaznaczył, że rok 2018 jest ważny dla obu naszych krajów: Polska świętuje bowiem 100-lecie niepodległości a Korea jest gospodarzem Zimowych Igrzysk Olimpijskich.



Przywódca Korei Płd. zaznaczył, że Polska jest modelowym przykładem transformacji w Europie Środkowej oraz wiodącym krajem Grupy Wyszehradzkiej i dlatego bardzo ważnym partnerem dla Korei, która chce "poszerzyć horyzont dyplomacji".



Mun wskazał, ze oba nasze państwa mają za sobą trudne doświadczenia historyczne, ale udaje nam się rozwijać. Zaznaczył, że kwestie socjalne i pomoc najsłabszym jest priorytetem zarówno dla rządzących w Polsce, jak i dla niego jako prezydenta Republiki Korei.

Andrzej Duda odebrał tytuł Honorowego Obywatela Seulu

Prezydent Andrzej Duda otrzymał Honorowe Obywatelstwo miasta Seul. Jak podkreślił polski prezydent to wielki zaszczyt odebrać tytuł honorowego obywatela jednego z największych i najnowocześniejszych miast na świecie.



Duda przybył do Korei Płd. z czterodniową roboczą wizytą w czwartek przed południem miejscowego czasu. Swój pobyt prezydent RP rozpoczął od spotkania z prezydentem Republiki Korei Mun Dze Inem. Następnie udał się do ratusza, gdzie spotkał się z burmistrzem południowokoreańskiej stolicy Park Won Su.



Odbierając Honorowe Obywatelstwo miasta Seul Duda wskazał, że przeżycia narodu polskiego i narodu koreańskiego w wielu momentach historii były podobne. Przeżyliśmy dziesiątki lat bez ojczyzny, kiedy tę ojczyznę nam odebrano, kiedy ona była okupowana. Umiemy w związku z tym w wielu sprawach się zrozumieć i porozumieć - mówił polski prezydent.



Jak dodał, może właśnie ze względu na te doświadczenia biznes z Korei Płd. tak dobrze radzi sobie w Polsce. Prezydent przypomniał też, że w 2016 roku LOT uruchomił bezpośrednie połączenie między Warszawą a południowokoreańską stolicą. Wyraził nadzieję, że uda je się zintensyfikować.



Duda zaznaczył, że odwiedza Koreę Płd. już po raz drugi. Wskazał, że po raz pierwszy był tutaj w 2008 roku towarzysząc prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Wyraził uznanie dla postępu infrastrukturalnego, który dokonał się w mieście na przestrzeni ostatniej dekady.



Burmistrz Seulu powiedział, że ma nadzieję, iż nadanie polskiemu prezydentowi Honorowego Obywatelstwa miasta Seul zacieśni przyjaźń i wzmocni współpracę miedzy naszymi krajami.

(ph)