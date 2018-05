​Prezydent USA Donald Trump wziął udział w środę w Departamencie Stanu w uroczystym zaprzysiężeniu byłego dyrektora CIA Mike'a Pompeo na stanowisko sekretarza stanu. Była to pierwsza wizyta Trumpa w Departamencie Stanu, odkąd objął on urząd w styczniu 2017 r. Obecność Trumpa na ceremonii zaprzysiężenia dla rzeszy zgromadzonych w siedzibie resortu dyplomatów i zaproszonych gości była czymś więcej niż kurtuazyjnym gestem prezydenta. Była dowodem, że Pompeo ma jego całkowite poparcie, w przeciwieństwie do swojego poprzednika Rexa Tillersona, którego Trump zwolnił w marcu.

