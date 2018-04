Władze amerykańskiego stanu Alabama w nocy z czwartku na piątek przeprowadziły egzekucję 83-letniego więźnia, skazanego na karę śmierci w 1989 roku za zabójstwo sędziego. Był to najstarszy stracony skazaniec w USA od przywrócenia tam kary śmierci w 1976 roku.

Egzekucja przez podanie śmiertelnego zastrzyku odbyła się w więzieniu w Atmore. Skazaniec, Walter Moody, przed śmiercią nie wygłosił oświadczenia i nie reagował na pytanie, czy chce powiedzieć ostatnie słowa.

Według lokalnych mediów przed wykonaniem wyroku poprosił o dwie zapiekanki, opakowanie chipsów i dwa słodkie napoje, które zjadł i wypił w towarzystwie swoich dwóch prawników i trzech przyjaciół.



Egzekucja odbyła się z niewielkim opóźnieniem, spowodowanym przez apelację złożoną na krótko wcześniej przez jego adwokatów. Sąd Najwyższy rozważył przytoczone w piśmie argumenty, m.in. wiek i stan zdrowia Moody'ego, pozwolił jednak na wykonanie wyroku. Była to ósma egzekucja w USA od początku br.



Moody został skazany w 1989 roku przez sąd federalny na siedmiokrotne dożywocie plus 400 lat więzienia za wysłanie pocztą ładunków wybuchowych do sędziego Roberta Vance'a oraz prawnika z Georgii Roberta Robinsona. W 1996 roku sąd stanowy skazał go na śmierć za zabicie Vance'a.



Według prokuratury Moody chciał zemścić się na Vance'ie, bo ten miał mu złamać karierę, wydając wyrok skazujący w innym procesie dotyczącym podłożenia ładunku wybuchowego. Bomba wysłana do Robinsona miała zmylić śledczych.



Moody, który w celi śmierci spędził ponad 20 lat, twierdził, że jest niewinny.



Egzekucja przeprowadzona na 83-letnim skazańcu pokazuje, że wzrasta średnia wieku wśród osób skazanych na karę śmierci w USA, gdzie od 2006 roku stracono 10 skazańców w wieku 70 lat lub starszych. Od przywrócenia wykonywania kary śmierci w USA w 1976 roku do 2006 roku w kraju nie było takich przypadków - wskazuje organizacja Ośrodek Informowania o Karze Śmierci (DPIC). Jak dodaje, obecnie ponad 40 proc. skazanych na karę śmierci ma 50 lat lub więcej.