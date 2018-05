Nowy wątek sprawy dotyczącej przenosin ufundowanego przez Polonię Pomnika Katyńskiego w Jersey City. Wczoraj jeden z polonijnych prawników poinformował, że w monumencie znajduje się urna z prochami pomordowanych w Katyniu. W takiej sytuacji pomnik jest traktowany jak cmentarz.

Pomnik Katyński w Jersey City / Archiwum RMF FM

Prawo w New Jersey jest bardzo jasne: nie można usunąć pomnika bez nakazu sądowego. To prawo powoduje, że pomnik nie może być ruszony z miejsca, w którym teraz się znajduje - mówi jeden z polonijnych prawników przeciwnych pomysłowi przeniesienia pomnika.

Konsul generalny z Nowego Jorku Maciej Golubiewski nie kryje zdenerwowania. Uważa, że zaproponowana przez burmistrza lokalizacja, to wyjście kompromisowe i że Polonia powinna przystać na propozycje władz miasta. Przyznał, że nie wiedział, iż mogą tam znajdować się prochy pomordowanych i że w takiej sytuacji na jego przeniesienie musi zgodzić się sąd.



Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego robi się z tego taki problem - dodaje konsul.



Być może sąd będzie musiał najpierw zlecić badanie tego, co znajduje się w urnie. To dlatego, że wielu Polaków, którzy pamiętają dzień, kiedy ustawiano pomnik - prawie 30 lat temu - twierdzi, iż złożono tam nie prochy pomordowanych, a ziemię przywiezioną z Katynia.

Co przewiduje kompromis?

Obecnie Pomnik Katyński jest usytuowany w Jersey City w stanie New Jersey, na placu Exchange Place. 30 kwietnia burmistrz miasta Steven Fulop poinformował o projekcie stworzenia parku na terenie, na którym stoi obecnie monument. Fulop zapowiedział, że pomnik zostanie przeniesiony i tymczasowo przechowany w Departamencie Prac Publicznych, aby nie został uszkodzony. Plany usunięcia pomnika wywołały sprzeciw miejscowej Polonii, a także władz w Warszawie.



W ramach wypracowanego, kompromisowego rozwiązania pomnik ma pozostać na nadbrzeżu rzeki Hudson i zostanie jedynie przesunięty o 60 metrów od miejsca, w którym znajduje się obecnie.