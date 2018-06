Prezydent USA Donald Trump powiedział, że rozważa ułaskawienie 3 tys. osób - tym nieżyjącego mistrza świata boksu wszechwag Muhammada Alego. Sportowiec został skazany za odmowę służby wojskowej podczas wojny w Wietnamie.

Muhammad Ali zmarł w 2016 roku / PAP/Newscom/Richard B. Levine /

Wyrok Alego, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Cassius Clay, został anulowany przez Sąd Najwyższy USA.

Na początku czerwca Trump ułaskawił konserwatywnego komentatora i filmowca Dinesha D'Souzę, który w 2014 roku przyznał się do złamania prawa o finansowaniu kampanii wyborczych. Prezydent informował również, że rozważa zredukowanie kary dla byłego gubernatora Illinois Roda Blagojevicha, skazanego za korupcję. Krytycy zarzucili Trumpowi podważanie rządów prawa.



W poniedziałek prezydent napisał na Twitterze, odnosząc się do śledztwa specjalnego prokuratora Roberta Muellera w sprawie ingerencji Rosji w wybory, że mógłby ułaskawić sam siebie.



Jak stwierdziło wielu znawców prawa, mam absolutne prawo UŁASKAWIĆ siebie, ale dlaczego miałbym to zrobić, jeśli nie zrobiłem nic złego? Tymczasem niekończące się Polowanie na Czarownice, prowadzone przez 13 bardzo Złych i skonfliktowanych Demokratów (i innych), ciągnie się do wyborów cząstkowych (midterms)! - napisał Trump.