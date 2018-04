Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump na Twitterze w mocnych słowach odniósł się do wydarzeń z Syrii. Według grupy rebeliantów siły rządowe miały użyć broni chemicznej we wschodniej Gucie. W wyniku ataku miało zginąć 35 cywilów. Syryjskie media państwowe zaprzeczają, że doszło do takiego zdarzenia.

