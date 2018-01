Donald Trump rzadko rozmawia z żoną Melenią. Mają osobne sypialnie. Chętnie za to wypytuje znajomych o ich pożycie intymne, a nawet sypia z ich żonami. Takie pikantne szczegóły z życia prywatnego prezydenta Stanów Zjednoczonych ujawnia autor książki "Fire and Fury: Inside the Trump White House". Otoczenie Trumpa twierdzi, że wszystko co napisał Michael Wolff, to literacka fikcja.

