Zagraniczni ochotnicy wspierający Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) w walce z Państwem Islamskim (ISIS) przyjechali do Afrinu, by bronić go przed wojskami tureckimi - poinformował wysoki rangą przedstawiciel SDF Redur Xelil. "Część zagranicznych bojowników, którzy walczyli w Ar-Rakce i Dajr az-Zaur, sama chciała pojechać do Afrinu" - powiedział Xelil, cytowany przez agencję Reutera. Nie sprecyzował jednak kiedy zagraniczny bojownicy przybyli do kurdyjskiej enklawy w północno-zachodniej Syrii.

