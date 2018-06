W centrum szwedzkiego Malmö doszło do strzelaniny. Jak podała policja, 5 osób jest rannych.

Policja na miejscu zdarzenia / JOHAN NILSSON/TT / PAP/EPA

"Aftonbladet" podaje, że do strzelaniny doszło w pobliżu posterunku policji. Świadkowie mówią o 15-20 strzałach. Jeden z nich widział, jak rannych wsadzano do prywatnych samochodów, które odjechały "tak szybko jak to możliwe".

Według policji to zdarzenie nie ma związku z terroryzmem i nie ma powodu, by ogłaszać alarm.



Na razie nie ma informacji o stanie rannych.

