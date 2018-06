Lawa z wulkanu Kilauea wpływa do oceanu, co powoduje tworzenie się wielkich kłębów pary wodnej. Unoszące się opary mogą być niebezpieczne dla mieszkańców Hawajów ze względu ma zawartość kwasu chlorowodorowego i szklanych drobin. Mogą one powodować podrażnienie dróg oddechowych i skóry. Strumień lawy ma nawet 800 metrów szerokości.

