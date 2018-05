Podczas manifestacji 1-majowej w Paryżu doszło do starć między zakapturzonymi osobnikami, stosującymi tzw. taktykę "czarnego bloku" a policją, która użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego - podało BBC. Aresztowano prawie 200 zamaskowanych uczestników starć.

Starcia w Paryżu / PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON /

W pokojowym pochodzie, w którym protestowano przeciwko reformom rynku pracy prezydenta Emmanuela Macrona, zorganizowanym przez centrale związkowe, uczestniczyło według danych policji ok. 20 tys. osób. Organizatorzy szacują, iż w demonstracjach wzięło udział ok. 55 tys. osób. Natomiast ok. 1200 zamaskowanych i zakapturzonych demonstrantów wywoływało zamieszki, rozbijało wystawy sklepów, niszczyło mienie wspólne i podpalało samochody.

Policja ostrzegała, że może dojść do starć z lewackimi ugrupowaniami anarchistycznymi stosującymi tzw. taktykę "czarnego bloku" - manifestowania w czarnym ubraniu i z zamaskowaną twarzą, by utrudnić identyfikację.



Wcześniej w sieciach społecznościowych ukazało się wezwanie do urządzenia we wtorek "dnia rewolucji". Cześć demonstrantów "czarnego bloku" próbowała wznosić barykady.



Rzecznik rządu Benjamin Griveaux skrytykował demonstrantów "czarnego bloku". Gdy masz szczere przekonania, demonstrujesz z odkrytą twarzą - powiedział.