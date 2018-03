W marcu na jednej z ulic Miami w Stanach Zjednoczonych doszło do kolizji kilku samochodów. Sprawca uciekł z miejsca wypadku, mimo że próbowali go powstrzymać świadkowie zdarzenia, a także przechodnie i kierowcy postronnych samochodów. Jeden z mężczyzn zaczął wybijać szyby w samochodzie winowajcy... młotem, ale i to nie zatrzymało go przed ucieczką.

REKLAMA