Premier Słowacji Robert Fico oświadczył, że prezydent Andrej Kiska przeszedł na stronę opozycji wzywając do rekonstrukcji rządu w celu rozwiązania napiętej sytuacji po niedawnym zamordowaniu dziennikarza śledczego Jana Kuciaka.

Robert Fico / JAKUB GAVLAK / PAP/EPA

Zdaniem Fico, Kiska nie ma w tej sprawie żadnych urzędowych kompetencji.

Prezydent przeczytał oświadczenie, które najwyraźniej nie było napisane na Słowacji. Ma rękopis ludzi, którzy absolutnie nie znają prawno-konstytucyjnych tradycji i reguł na Słowacji oraz kierują się celami całkowicie innymi niż stabilność naszego kraju - powiedział Fico dziennikarzom w dwie godziny po transmitowanym przez telewizję wystąpieniu prezydenta.

Kiska zadeklarował w nim, że ma z Fico rozbieżne poglądy na temat możliwych rozwiązań sytuacji, a w grę wchodzi albo głęboka rekonstrukcja rządu albo przedterminowe wybory parlamentarne.

Propozycje prezydenta odnośnie totalnej rekonstrukcji rządu, połączonej z głosowaniem (parlamentu) w sprawie wotum zaufania dla nowego rządu, są negacją wyniku demokratycznych wyborów parlamentarnych, które odbyły się w 2016 roku. Tym oświadczeniem prezydent stawia się po stronie opozycji, która mówi o potrzebie przewrotu na Słowacji - kontynuował Fico.

Jak zaznaczył, "gdyby miało dojść do zmian w rządzie, będą one wynikiem porozumienia partnerów koalicyjnych, a w procedurze tej konstytucja Republiki Słowackiej nie przewiduje żadnej roli prezydenta Republiki Słowackiej". Przypomniał też, że do przedterminowych wyborów konieczne jest samorozwiązanie parlamentu kwalifikowaną większością głosów co najmniej trzech piątych wszystkich deputowanych.

27-letni Kuciak, pracujący dla portalu internetowego Aktuality.sk dziennikarz śledczy, został między 22 a 25 lutego zastrzelony wraz ze swą 27-letnią partnerką Martiną Kusznirovą w ich własnym domu w Velkej Maczy w kraju (województwie) trnawskim na południowym zachodzie Słowacji. Za najbardziej prawdopodobny motyw tej zbrodni policja uznaje zawodową działalność Kuciaka.

Nie będziemy tańczyć na grobie dwojga młodych ludzi - oświadczył premier Fico podkreślając, że jego celem jest wyjaśnienie okoliczności zabójstwa.