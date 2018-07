​Syryjskie siły rządowe zajęły w niedzielę wieś Mashara położoną w muhafazie Al-Kunajtira - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Jest to pierwszy atak przeciwko rebeliantom w tym regionie od czasu rozpoczęcia ofensywy na południowym zachodzie Syrii.

Żołnierze syryjskiej armii rządowej / YOUSSEF BADAWI / PAP/EPA

Mashara, położona około 11 km od granicy z okupowanymi od 1967 roku przez Izrael Wzgórzami Golan, została zdobyta po ciężkich ostrzałach - podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Siły rządowe ostrzelały również miejscowość al-Harra położoną w sąsiedniej muhafazie (prowincji) Dara.



Jak zauważa Obserwatorium, jest to pierwsza ofensywa syryjskich wojsk rządowych przeciwko rebeliantom w regionie graniczącym z okupowanymi przez Izrael Wzgórzami Golan od czasu rozpoczęcia ofensywy na południowym zachodzie Syrii.



W czwartek do kontrolowanego od 2011 r. przez rebeliantów miasta Dara na południowych zachodzie kraju wkroczyła armia syryjska i wywiesiła flagę państwową niedaleko budynku poczty.



Wcześniej syryjscy rebelianci zgodzili się poddać miasto i przekazać je władzom państwowym.



Jak informowali przedstawiciele rebeliantów, na których powołuje się agencja Reutera, delegacja wysokiego szczebla rosyjskiej armii wjechała w czwartek do Dary, żeby negocjować z dowódcami Wolnej Armii Syryjskiej (WAS) na temat wprowadzenia w życie warunków porozumienia dotyczącego poddania się.



Osiągnięte w ubiegły piątek porozumienie obejmuje również ewakuację rebeliantów i przekazanie broni.



Rosyjska agencja TASS pisze, że w czwartek rosyjska policja wojskowa konwojowała kolejną kolumnę uchodźców zmierzającą do wyzwolonego z rąk bojowników osiedla Al-Naim w muhafazie Dara. Uchodźcy jechali autobusami, niektórzy - samochodami i motocyklami. TASS zaznacza, że Syria kontynuuje swą odbudowę po działaniach wojennych.



6 lipca rosyjscy negocjatorzy, prowadzący w imieniu rządu Syrii rokowania ze zbrojną opozycją syryjską w prowincji Dara, zdołali skłonić ją do zaakceptowania porozumienia o złożeniu broni; oznacza ono poddanie się przeciwników Asada na południu kraju.

Rosjanie uzyskali de facto ostateczną kapitulację sił syryjskiej opozycji zbrojnej w jednym z ostatnich regionów kraju pozostających dotychczas pod częściową kontrolą bojowników.