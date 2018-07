Donald Trump w czasie wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem "sprzedał wywiad, wymiar sprawiedliwości i swój kraj" - takie stwierdzenie wygłosił w opublikowanym na Twitterze nagraniu były gwiazdor filmów akcji i były gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger.

Prezydenci: USA Donald Trump i Rosji Władimir Putin w czasie wspólnej konferencji prasowej / ANATOLY MALTSEV / PAP/EPA

Trump i Putin wystąpili na wspólnej konferencji prasowej po poniedziałkowym spotkaniu w Helsinkach.

Amerykański prezydent stwierdził wówczas m.in. - wbrew ustaleniom wywiadu USA - że nie widzi żadnego powodu, by wierzyć, że Moskwa ingerowała w przebieg amerykańskich wyborów prezydenckich w 2016 roku na jego korzyść. Dopytywany, komu w tej sprawie wierzy: FBI czy Putinowi, odparł, że ma powody wierzyć obu stronom, a śledztwo w tej sprawie, prowadzone w USA przed specjalnego prokuratura Roberta Muellera, nazwał "katastrofą dla naszego kraju".

Odnosząc się do budowy gazociągu Nord Stream 2, Trump stwierdził z kolei jedynie, że Stany Zjednoczone są teraz jednym z największych producentów gazu i będą konkurować z Rosją na tym rynku w Europie.

Trump nie zdecydował się również na krytykę Moskwy za destabilizację sytuacji na Ukrainie.

Schwarzenegger do Trumpa: Zastanawiałem się, kiedy poprosi pan o autograf

W nagraniu wideo opublikowanym na Twitterze postawę amerykańskiego przywódcy skomentował Arnold Schwarzenegger.

Prezydencie Trump, właśnie obejrzałem pańską konferencję prasową z prezydentem Putinem i była żenująca - oświadczył.

Stał pan tam jak tuman, jak młodociany fan. Zastanawiałem się, kiedy poprosi pan o autograf lub selfie czy coś w tym rodzaju - kontynuował.

Podczas tej konferencji prasowej dosłownie sprzedał pan naszą wspólnotę wywiadowczą, nasz system sprawiedliwości, a przede wszystkim nasz kraj - atakował Schwarzenegger.

Jest pan prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie powinien pan tego robić. Co się z panem dzieje? Co stało się ze słowami, silnymi słowami, siłą Ronalda Reagana, który stał przy murze berlińskim i powiedział do (Michaiła) Gorbaczowa: "Zburz pan ten mur"? Co się z tym wszystkim stało? - pytał.

Nie pierwszy taki spór

Warto przypomnieć, że to nie pierwsza publiczna "wymiana uprzejmości" między Schwarzeneggerem i Trumpem.

W 2017 roku przez kilka miesięcy na Twitterze ciągnął się ich spór zapoczątkowany faktem, że przed wyborami prezydenckimi Schwarzenegger poparł w republikańskich prawyborach gubernatora Ohio Johna Kasicha, a w samych wyborach odmówił głosowania na Trumpa.

Co więcej, w styczniu 2017 Schwarzenegger zastąpił Trumpa - ówczesnego prezydenta elekta - jako nowy prowadzący reality show o nazwie "The Celebrity Apprentice". Trump właśnie dzięki temu programowi stał się w USA celebrytą, jeszcze zanim zaczął starać się o prezydenturę.

Trump na Twitterze kpił z niskich wyników oglądalności programu prowadzonego przez Schwarzeneggera.

Były gubernator z kolei krytykował różne decyzje Trumpa, m.in. jego wybory przy obsadzaniu stanowisk w administracji rządowej, a także pierwszy dekret imigracyjny, zakazujący wjazdu do USA obywatelom siedmiu krajów muzułmańskich.