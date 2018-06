​Mieszkaniec wioski rosyjskiej wioski Luzino w okręgu omskim podczas prac w ogrodzie znalazł szczątki człowieka. Okazało się, że to były partner jego aktualnej żony.

Mężczyzna sadził ziemniaki w ogrodzie i w tym celu przekopywał ziemię. W pewnym momencie natrafił na ludzką czaszkę i kości wystające z ziemi. Natychmiast wezwał policję.

Okazało się, że szczątki należą do byłego partnera 60-letniej żony ogrodnika. Kobieta przyznała, że zabiła swojego ówczesnego męża w 1997 roku. Mężczyzna pewnego dnia wrócił do domu, zaczął pić, po czym ją bił i wyzywał. Kobieta w odpowiedzi złapała za siekierę i kilkakrotnie uderzyła partnera w głowę. Następnie poćwiartowała ciało i pochowała go w ogrodzie.

Zamordowany mężczyzna nie miał innej rodziny. Sam był pracownikiem zmianowym, wyjeżdżał więc raz na czas na północ. Kiedy więc sąsiedzi zaczęli wypytywać o partnera kobiety, ta jedynie odpowiadała, że wyjechał do pracy. Nikt go nie szukał.

Przez te wszystkie lata kobieta ukrywała morderstwo, w końcu ponownie wzięła ślub.

Służby wszczęły w sprawie dochodzenie. Ze względu na wiek kobiety, sąd zdecydował o nie zamykaniu jej w areszcie śledczym, jednak nie może ona opuszczać wioski.