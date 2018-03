​Delegacje wysokiego szczebla z Korei Północnej i Korei Południowej rozpoczęły w czwartek rano rozmowy we wsi Panmundżom na linii demarkacyjnej pomiędzy oboma państwami. Dotyczą one przygotowań do szczytu koreańskiego, który ma się odbyć pod koniec kwietnia. Delegacje są złożone każda z trzech przedstawicieli. Rozmowy odbywają się w Pawilonie Zjednoczenia położonym po stronie północnokoreańskiej strefy zdemilitaryzowanej.

