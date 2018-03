Ambasador RP w Moskwie został poinformowany podczas piątkowego spotkania w rosyjskim MSZ, o uznaniu czterech członków polskiego personelu dyplomatycznego za osoby niepożądane na terytorium Rosji - poinformowało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rosyjski resort spraw zagranicznych zarządził wydalenie dyplomatów także z innych państwa, takich jak m. in. Niemcy, Włochy i Holandia.

Ambasador RP w Moskwie Włodzimierz Marciniak - podano w informacji resortu spraw zagranicznych zamieszczonej na Twitterze - został zaproszony do MSZ Federacji Rosyjskiej, gdzie został poinformowany "o uznaniu czterech członków polskiego personelu dyplomatycznego za osoby niepożądane na terytorium Rosji".



Polscy dyplomaci powinni opuścić terytorium Rosji do 7 kwietnia 2018 r.



MSZ nie chce ujawniać kim są wydaleni przez Rosjan dyplomaci oraz jaka jest ich ranga. Wiadomo, że w związku z tą decyzją nie powinno dojść do zamknięcia żadnych polskich placówek w Rosji - informuje dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski.

Zgodnie z uzyskaną informacją działania strony rosyjskiej są odpowiedzią na decyzję polskiego MSZ o wydaleniu z Polski czterech dyplomatów rosyjskich na znak solidarności z Wielką Brytanią.



Rosja wydala dyplomatów Włoch, Holandii i Finlandii

Rosyjski resort spraw zagranicznych zarządził wydalenie dyplomatów Włoch, Holandii i Finlandii - poinformowały MSZ w Rzymie i Helsinkach oraz holenderska ambasador w Rosji Renee Jones-Bos.



Włoski resort spraw zagranicznych podał, że Rosja wydaliła dwóch włoskich dyplomatów. Mają tydzień na opuszczenie kraju.



MSZ Finlandii podało, że Rosja nakazał opuszczenie kraju jednemu dyplomacie.



Moskwa zarządziła również wydalenie dwóch holenderskich dyplomatów. Poinformowała o tym w piątek ambasador Holandii w Rosji, wychodząc z budynku rosyjskiego MSZ, do którego została wezwana wraz z innymi przedstawicielami krajów, które postanowiły zastosować retorsje wobec Moskwy w związku z próbą zabicia w Wielkiej Brytanii byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala.

Moskwa zarządziła wydalenie dyplomatów Litwy, Łotwy, Estonii

MSZ Rosji zarządziło w charakterze środków odwetowych wydalenie trzech dyplomatów Litwy, jednego pracownika dyplomatycznego Łotwy oraz wojskowego attache Estonii - poinformowały w piątek MSZ w Wilnie, łotewska agencja Leta i portal Delfi.



Według nas jest to dysproporcjonalna reakcja, ponieważ w Rosji pracuje mniej litewskich dyplomatów, niż rosyjskich na Litwie - oświadczyła rzeczniczka MSZ Litwy.



Z Rosji zostanie wydalony także jeden dyplomata łotewski - podała agencja Leta, powołując się na rzecznika MSZ Łotwy. Dyplomata ma opuścić Rosję do wieczora 6 kwietnia.



Portal Delfi poinformował z kolei, że Rosja wydala wojskowego attache Estonii.

Rosję mają opuścić dyplomaci ze Szwecji, Hiszpanii i Czech

MSZ Rosji zarządził wydalenie jednego dyplomaty Szwecji, dwóch dyplomatów hiszpańskich oraz trzech pracowników dyplomatycznych Czech - podały ministerstwa spraw zagranicznych w Sztokholmie i Pradze oraz ambasador Hiszpanii w Moskwie Ignacio Ybanez.



O wydaleniu jednego szwedzkiego dyplomaty poinformowało MSZ w Sztokholmie. Z kolei MSZ w Pradze powiadomił o wydaleniu przez Rosję trzech czeskich dyplomatów.



Rosja wydala dwóch dyplomatów hiszpańskich za podobne środki podjęte ostatnio przez rząd Hiszpanii w ramach solidarności z Wielką Brytanią w związku z próbą otrucia Siergieja Skripala - poinformował z kolei ambasador Hiszpanii w Moskwie.

Rosję będzie musiało opuścić 4 dyplomatów z Niemiec

MSZ Rosji zarządziło w ramach środków odwetowych wydalenie czterech dyplomatów niemieckich - podało w piątek MSZ w Berlinie.



Wcześniej w piątek do resortu spraw zagranicznych w Moskwie został wezwany ambasador Niemiec w Rosji Ruediger Freiherr von Fritsch.



Przed wejściem do budynku ambasador von Fritsch oświadczył, że Niemcy są otwarte na dialog z Rosją i chcą dobrych relacji z tym krajem. Podkreślił, że Moskwa powinna odpowiedzieć na wysuwane wobec niej zarzuty o przeprowadzony w Wielkiej Brytanii zamach na byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu Siergieja Skripala. O atak ten Londyn oskarża Moskwę.

Zarządzono wydalenie 13 ukraińskich dyplomatów

Rosyjski resort spraw zagranicznych zarządził wydalenie 13 ukraińskich dyplomatów - podaje agencja RIA-Nowosti, powołując się na MSZ Rosji. Do rosyjskiego MSZ wezwano szefów misji dyplomatycznych łącznie 23 krajów - powiadomił resort.



Resort dodał, że pozostawia sobie prawo zastosowania środków odwetowych wobec Belgii, Węgier, Gruzji i Czarnogóry.

MSZ wydala norweskiego dyplomatę, cofa akredytację dyplomaty z Chorwacji

W ramach środków odwetowych MSZ Rosji zarządziło wydalenie z kraju norweskiego dyplomaty oraz cofnięcie akredytacji chorwackiego pracownika dyplomatycznego - podały resorty spraw zagraniczncyh w Oslo i Zagrzebiu. Rzeczniczka norweskiego MSZ oceniła, że wydalenie norweskiego dyplomaty przez Rosję jest "bezpodstawne".



30 marca do MSZ Rosji wezwano szefów misji dyplomatycznych: Albanii, Australii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Kanady, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Polski, Rumunii, Szwecji, Ukrainy, Włoch - powiadomiło MSZ Rosji.

W piątek przed południem do MSZ przybył też brytyjski ambasador w Rosji Laurie Bristow. Szefom misji wręczono noty protestacyjne oraz powiadomiono ich o środkach odwetowych na wydalenie przez nie rosyjskich dyplomatów.



Biorąc pod uwagę fakt, że do wyżej wymienionych krajów w ostatniej chwili dołączyły Belgia, Węgry, Gruzja i Czarnogóra, Rosja pozostawia sobie prawo do środków odwetowych wobec nich - dodano.



W czwartek do MSZ Rosji wezwano ambasadora USA Jona Huntsmana, któremu wiceszef MSZ Siergiej Riabkow przedstawił kroki Rosji w odpowiedzi na wydalenie z USA dyplomatów rosyjskich. MSZ Rosji ogłosiło, że 58 dyplomatów USA w Moskwie i dwóch dyplomatów z konsulatu generalnego USA w Jekaterynburgu zostało uznanych za osoby niepożądane. Amerykanie mają ponadto zwolnić do 31 marca budynek konsulatu generalnego w Petersburgu.

Wydaleni zostaną dyplomaci z Irlandii, Danii i Rumunii

MSZ Rosji zarządziło wydalenie jednego dyplomaty irlandzkiego i jednego dyplomaty rumuńskiego oraz dwóch dyplomatów duńskich - podały w piątek resorty spraw zagranicznych w Dublinie, Bukareszcie i Kopenhadze.



Zamiast odpowiadać na pytania Wielkiej Brytanii, Rosja postanowiła jeszcze bardziej się izolować. Jedynie Rosja ponosi odpowiedzialność za obecną sytuację - powiedział szef MSZ Danii Anders Samuelsen cytowany przez radio DR.



Wydalenie dyplomaty jest nieuzasadnione. Nasz personel nie uczestniczy w działaniach, które nie są zgodne ze statusem dyplomatycznym - oświadczył rzecznik irlandzkiego resortu spraw zagranicznych

MSZ Rosji: W ciągu miesiąca brytyjska misja dyplomatyczna ma być zredukowana

Rosyjskie MSZ oświadczyło wcześniej, że w ciągu miesiąca liczba dyplomatów Wielkiej Brytanii w Rosji ma być zrównana z liczbą rosyjskich dyplomatów w Wielkiej Brytanii. Do MSZ w Moskwie wezwano ambasadora Wielkiej Brytanii w tym kraju Laurie Bristowa.



Ministerstwo podkreśliło, że brytyjskie "prowokacyjne działania" doprowadziły do tego, że wiele zachodnich krajów podjęło decyzję o wydaleniu rosyjskich dyplomatów. Brytyjskiemu ambasadorowi wręczono notę protestu.

Jak dodano w oświadczeniu, redukcja brytyjskiego personelu dyplomatycznego ma dotyczyć ambasady Wielkiej Brytanii w Moskwie i konsulatów generalnych.



Zjednoczone Królestwo i w ślad za nim inne kraje europejskie - w tym Polska - zadecydowały o wydaleniu łącznie ponad 140 dyplomatów Rosji. Było to reakcją na zamach w Anglii wymierzony w byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu Siergieja Skripala; o atak ten Londyn oskarża Moskwę.



Z Wielkiej Brytanii wyjechało już 23 wydalonych rosyjskich dyplomatów. Jednocześnie rosyjskie MSZ informowało, że podjęło decyzję o odesłaniu takiej samej liczby dyplomatów brytyjskich; na opuszczenie Rosji mieli czas do 24 marca.

Rosyjskie władze zapowiadały, że Moskwa odpowie symetrycznie wszystkim państwom, które wydaliły jej dyplomatów.



Skripal oraz towarzysząca mu córka Julia trafili do szpitala w stanie krytycznym, gdy 4 marca znaleziono ich nieprzytomnych w Salisbury. Władze brytyjskie uznały, że zostali oni zaatakowani opracowanym w Rosji za czasów ZSRR bojowym środkiem trującym, określanym przez media jako Nowiczok.

Rzecznik Kremla: Putin chce naprawić relacje z innymi państwami

Prezydent Rosji Władimir Putin mimo decyzji o wydaleniu zachodnich dyplomatów, nadal chce naprawić relacje z innymi państwami - powiedział w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Podał, że Putin rozmawiał o polityce zagranicznej z Radą Bezpieczeństwa FR.



Pieskow poinformował, że Putin przedyskutował w piątek z członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej sprawę retorsji wobec państw, które wydaliły rosyjskich dyplomatów w związku z zamachem na byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i brytyjskiego agenta Siergieja Skripala.



Rosyjskie media przypominają, że szereg państw europejskich, w tym Francja, Niemcy i Polska, a także kraje bałtyckie, Ukraina, Mołdawia, Chorwacja, Albania oraz USA i Kanada podjęły decyzję o wydaleniu łącznie ponad 120 rosyjskich dyplomatów w związku ze sprawą Skripala. Wydalając rosyjskich dyplomatów państwa te poszły w ślady Wielkiej Brytanii, która o zamach na Skripala oskarża Moskwę.

(ph)