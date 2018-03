​Rosyjskie MSZ zaprosiło na środę ambasadorów akredytowanych w Rosji w związku ze sprawą Siergieja Skripala. MSZ podało, że celem spotkania jest "przedyskutowanie oświadczeń W. Brytanii o zastosowaniu na jej terytorium substancji trujących".

Maria Zacharowa / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa poinformowała, że ambasadorom zaproponowano spotkanie z ekspertami i kierownictwem resortowego departamentu ds. nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i kontroli zbrojeń.

Celem spotkania jest "przedstawienie rosyjskiego punktu widzenia" w sprawie zamachu na Skripala, którzy Moskwa już formułowała na szczeblu Rady Bezpieczeństwa ONZ, Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) i OBWE.

Zacharowa oświadczyła, że media publikują wiele ocen i opinii o sprawie Skripala, ale - jej zdaniem - "do tej pory nikt nie wie, jakiej dokładnie substancji użyto w Salisbury".



Jak podały w środę rano media rosyjskie, ambasady USA, Francji i Chin, czyli państw, które są stałymi członkami RB ONZ, na razie nie skomentowały zaproszenia na spotkanie w MSZ. W przedstawicielstwie W. Brytanii poinformowano, iż decyzja o udziale w spotkaniu zapadnie w środę.



Do zamachu na Skripala doszło 4 marca w Salisbury, gdzie ów były pułkownik rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który przeszedł na stronę W.Brytanii, został znaleziony nieprzytomny, wraz ze swą córką Julią.

Oboje pozostają w stanie krytycznym. Jeden z pierwszych policjantów wezwanych do nieprzytomnych ofiar wciąż jest w stanie ciężkim. W ocenie brytyjskich ekspertów do ataku na Skripala wykorzystano bojowy środek paralityczno-drgawkowy Nowiczok, opracowany w ZSRR.



Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) wysłała do W. Brytanii kilku ekspertów; zapowiedziała we wtorek, że badanie trującej substancji użytej w Salisbury zajmie trzy tygodnie.

