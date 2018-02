Pochodzący ze Słowenii Viktor i Amalija Knavs, rodzice żony 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych dostali prawo stałego pobytu w USA - jak pisze „Washington Post” - korzystając z tak bardzo krytykowanego przez Donalda Trumpa programu łączenia rodzin imigrantów. Przepis ten - zdaniem Trumpa - jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. "Rodzina, która nie jest częścią administracji Trumpa, prosiła o uszanowanie ich życia prywatnego. Dlatego nie będę tego komentować" – oświadczył ich prawnik Michael Wildes. Potwierdził natomiast, że teściowie prezydenta USA przygotowują się do ceremonii przyjęcia amerykańskiego obywatelstwa.

Viktor i Amalija Knavsowie w drodze do Białego Domu / CHRIS KLEPONIS / POOL / PAP/EPA

Od kiedy Donald Trump przeprowadził się do Białego Domu, jego teściowie są częstymi gośćmi w Waszyngtonie. Teraz ich adwokat potwierdza, że Knavsowie dostali zieloną kartę, czyli prawo stałego pobytu w USA, na podstawie przepisu mówiącego o łączeniu rodzin. Zielona karta pozwala im mieszkać na stałe w Stanach Zjednoczonych i podjąć tam legalną pracę. To oznacza także, że są o krok bliżej, by dostać amerykańskie obywatelstwo. Michael Wildes nie chce oficjalnie powiedzieć, kiedy rodzice Pierwszej Damy dostali prawo stałego pobytu.

"Washington Post" pisze, że Viktor i Amalija Knavs skorzystali z programu dla rodzin imigrantów, który pozwala tym, którzy są już obywatelami USA na sponsorowanie wizy swoim bliskim. W tym przypadku sponsorem miałaby być Melania Trump.

Adwokat Michael Wildes nie chce tego komentować, milczą biura prasowe zarówno Białego Domu jak i samej Melanii.

Dziennik nieoficjalnie dowiedział się, iż państwo Knavsowie już przygotowują się do uroczystej ceremonii naturalizacji. Tymczasem amerykańskie prawo nakazuje, że osoby takie muszą przed staraniem się o obywatelstwo przebywać na terenie USA na podstawie zielonej karty co najmniej pięć lat.

Przepis, który mieli wykorzystać rodzice Melanii Trump, jest ostro krytykowany przez jej męża. W zeszłym miesiącu przedstawił on swoje propozycje, jak powstrzymać napływ imigrantów do USA. Trump nazwał ten program "imigracją łańcuchową". Podczas ostatniego orędzia o stanie państwa Donald Trump mówił o programie, jako o zagrożeniu dla bezpieczeństwa Amerykanów i standardu ich życia. Oświadczył, że chce, by program ten został zawężony do małżonków i dzieci, które nie ukończyły 21. roku życia.

Jak zauważa "Washington Post", większość amerykańskich rodzin jest w jakimś sposób powiązana z migracją. Także rodzina samego prezydenta USA. Dziadkowie Donalda Trumpa wyemigrowali za wielką wodę z Niemiec.

Knavsowie są emerytami. 73-letni Viktor Knavs pracował w Słowenii jako kierowca, handlował też autami. 71-letnia Amalija Knavs pracowała w fabryce tekstylnej. Sama Melania Trump miała przyjechać do Stanów Zjednoczonych w 1996 roku, żeby zacząć tam pracę jako modelka.

(j.)