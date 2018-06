​Rewolucja na brytyjskiej liście przebojów. Od 6 lipca pod uwagę brana będzie liczba odsłon utworów w popularnym internetowym serwisie YouTube.

Zdjęcie ilustracyjne / John Stillwell/PA / PAP/EPA

Ponieważ widzami serwisu na Wyspach są miliony ludzi, twórcy rankingu zostali zmuszeni do zastosowania specjalnego przelicznika - każde 600 odsłon tego samego utworu uznane zostaną za sprzedaż jednej płyty.



Takie kryterium było podstawą tworzenia brytyjskiej listy przebojów, gdy w 1952 roku po raz pierwszy zebrano informacje na temat najpopularniejszych singli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii.



Robiono to telefonicznie, dzwoniąc pod koniec tygodnia do indywidualnych sprzedawców i prosząc ich o dane.



Czasy jednak się zmieniają. Wraz z nadejściem cyfrowej technologii autorzy listy zaczęli brać pod uwagę muzykę, która słuchana jest przez internet - zarówno w formie zapisanych na twardym dysku utworów, jak i streamingu.



Od 2014 roku lista "UK TOP 40" analizuje funkcjonowanie takich serwisów muzycznych, jak Spotify i Apple Music. Każde 100. odsłuchanie utworu równoznaczne jest z sprzedażą jednego egzemplarza płyty.



Brytyjska lista przebojów tworzona jest w każdy piątek i upubliczniana przez BBC. Do dziś pozostaje najważniejszym referencyjnym wskaźnikiem popularności słuchanej na Wyspach muzyki.



(ph)