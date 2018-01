Redakcja polonijnego pisma "Nasz Świat" we Włoszech zaprotestowała przeciwko inicjatywie restauracji w Bolonii, która w związku z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu 27 stycznia zaprasza na "polską kolację". Na jej menu widnieje drut kolczasty. Przeciwko temu protestują także Polacy mieszkający we Włoszech.

Były obóz koncentracyjny KL Auschwitz / Stanisław Rozpędzik / PAP

W Dniu Pamięci - polskie menu - tak lokal bolońskiego stowarzyszenia Centro Natura reklamuje swoją ofertę przygotowaną na sobotę. Na zaproszeniu widnieje zdjęcie z obozu zagłady z drutem kolczastym i różą.



Redakcja dwutygodnika dla Polaków "Nasz Świat" postanowiła interweniować u organizatorów kolacji w związku z falą protestów, jakie zamieścili Polacy na portalach społecznościowych. Danuta Wojtaszczyk z pisma powiedziała we wtorek PAP: Naszym zdaniem ten pomysł godzi w pamięć o ofiarach i w naród polski. Zadzwoniliśmy do restauracji, próbowaliśmy wytłumaczyć, że uważamy tę inicjatywę za niewłaściwą i nie na miejscu, ale organizator nie dał się przekonać i dodał, że nie zmieni planów, bo wszystko jest już gotowe - podkreśliła.



Anna Malczewska z redakcji dodała: To jest nie tylko obraźliwe, ale po prostu niesmaczne i dlatego podjęliśmy próbę interwencji.



Redakcja polonijnego pisma zaprezentowała część komentarzy Polaków. "Komercja w najgorszym tego słowa znaczeniu", "Szczerze to nigdy bym nie wpadła na to, żeby taki dzień świętować polskim menu", "Hańba", "Brak słów" - piszą Polacy. Protesty zamieszczają także na stronie organizatora kolacji.



O inicjatywie z Bolonii została zawiadomiona ambasada RP we Włoszech.