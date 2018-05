​Na Białorusi wykonano dwa kolejne wyroki śmierci - poinformowali obrońcy praw człowieka. Informacja nie jest oficjalna - pochodzi od współwięźniów. Działania władz potępiła Rada Europy.

Białoruskie władze nie informują o wykonaniu wyroków śmierci. Obrońcy praw człowieka ustalają te dane na podstawie różnych przesłanek - w tym przypadku była to relacja innych więźniów z "celi śmierci".

Siedziałem w celi ze skazanymi na śmierć, których wyroki się uprawomocniły. W nocy z 15 na 16 maja z celi wyprowadzono Michalenię i Lotaua - powiedział we wtorek w czasie własnej rozprawy apelacyjnej przed Sądem Najwyższym inny skazany za brutalne zabójstwo Wiaczasłau Sucharko.

Relację z sądu opublikowało niezależne Centrum Praw Człowieka Wiasna. 33-letni Alaksiej Michalenia został skazany na karę śmierci za zamordowanie w 2016 roku dwojga emerytów. Drugi skazany, Wiktar Lotau, został stracony za powtórne morderstwo, gdy pozbawił życia sąsiada z celi podczas odsiadywania wyroku za zabójstwo.

Według informacji obrońców praw człowieka, obecnie na Białorusi w celach śmierci przebywają cztery osoby. Doniesienia o kolejnych dwóch egzekucjach są niepokojące. Rada Europy wzywa Białoruś do ogłoszenia moratorium na wykonywanie kary śmierci jako pierwszego kroku do całkowitego jej zakazania. W Europie nie ma miejsca na karę śmierci - napisał we wtorek w komunikacie rzecznik sekretarza generalnego Rady Europy Daniel Holtgen.

Białoruś jest jedynym krajem w Europie i Wspólnocie Niepodległych Państw, gdzie nadal stosuje się karę śmierci. Jest ona przewidziana za najcięższe zbrodnie i nie można na nią skazać kobiet oraz mężczyzn powyżej 65 i poniżej 18 roku życia. Wyrok jest wykonywany przez rozstrzelanie. Według szacunków obrońców praw człowieka od powstania niezależnej Białorusi wykonano około 400 wyroków.

(ph)